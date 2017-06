Euro 2017. Lublin gotowy na przyjęcie Polaków

Na wielką piłkę ludzie czekają tu od lat, ale w piątek właśnie tam zwrócone będą oczy wszystkich polskich kibiców. W Lublinie o godz. 20.45 Polska zmierzy się ze Słowacją na inaugurację młodzieżowych mistrzostw Europy. - Jesteśmy zaszczycenia rolą gospodarza i organizatora ceremonii otwarcia - mówi Interii Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prasowa prezydenta Lublina.

Jeśli ktoś bagatelizuje znaczenie młodzieżowego Euro, to mamy dla niego dwa fakty: w wolnej sprzedaży biletów na mecz Polska - Słowacja nie ma od blisko czterech miesięcy, a ostatnie sztuki w internecie kosztują blisko 500 zł! Może podczas innych spotkań stadiony nie będą pękały w szwach, ale 15-tysięczny obiekt w Lublinie podczas meczów Polaków na pewno będzie wypełniony po brzegi.

- Lublin odwiedzą tysiące kibiców szwedzkich, słowackich i oczywiście polskich. Każda z tych osób zabierze stąd wspomnienia i podzieli się nimi z najbliższymi. Za nami miesiące przygotowań pod względem logistycznym, infrastruktury miejskiej i oferty artystyczno-kulturalnej dla kibiców. Chcemy, aby każdy z gości czuł się w Lublinie dobrze - zaznacza Krzyżanowska.





25 lat czekania

W Lublinie ludzie spragnieni są wielkiej piłki. Co prawda ostatnio na nowoczesnym obiekcie mecze rozgrywał ekstraklasowy Górnik Łęczna, ale te spotkania w mieście obchodziły niewiele osób. Z kolei Motor ostatni mecz w Ekstraklasie grał 25 lat temu, a Lublinianka nie grała w niej wcale. Dziś Motor występuje w trzeciej lidze i na trybuny przyciąga góra cztery tysiące ludzi.

Pod tym względem w piątek będzie przepaść i na najazd kibiców musi być przygotowane całe miasto.

- Skupiliśmy się na kwestiach logistycznych związanych z ponad 15 tys. kibiców zgromadzonych na Arenie Lublin. Aby stworzyć sprawny system koordynacji transportu stworzyliśmy dedykowane linie autobusowe dla kibiców "ARENA" i bezpłatną komunikację miejską dla posiadaczy biletów. Zabezpieczyliśmy miejsca parkingowe w najbliższym otoczeniu stadionu tak, by były zlokalizowane w nieznacznej odległości od miejsca rozgrywania meczu. Pod samą Arenę mogą jedynie dojechać autobusy dowożące zorganizowane grupy kibiców. Mamy nadzieję, że organizacja komunikacji będzie maksymalnie sprawna - podkreśla Krzyżanowska.

Transmisja na cały świat





Zanim jednak piłkarze pierwszy raz kopną piłkę, na murawie odbędzie się ceremonia otwarcia. Będzie to kilkuminutowe widowisko sportowo-artystyczne nawiązujące tematycznie do postaci Sztukmistrza z Lublina. Na murawie pojawią się artyści, kuglarze, a także mistrzowie tańca nowoczesnego. Ceremonia będzie odbywała się przy akompaniamencie muzyki inspirowanej twórczością Henryka Wieniawskiego z udziałem DJ’a i muzyków grających na żywo.

- Euro 2017 to druga co do znaczenia piłkarska impreza sportowa w Europie. Mamy zaszczyt być jednym z miast gospodarzy i organizatorem ceremonii otwarcia, która będzie transmitowana na cały świat - zaznacza Krzyżanowska.

Reprezentanci Polski są już w Lublinie. Pojechali tam prosto z Arłamowa, gdzie przebywali na zgrupowaniu. - Mieliśmy tu wszystko, czego potrzebowaliśmy. Mogliśmy się skupić tylko na treningach i meczach - podkreśla

EURO 2017 potrwa do 30 czerwca. Pozostali gospodarze to Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Tychy i Kraków, gdzie zostanie rozegrany finał