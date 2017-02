Syn legendy Barcelony wraca do Europy. Wideo

Brazylijczyk Rivaldo był swego czasu jednym z najlepszych piłkarzy świata. W 1999 roku otrzymał "Złotą Piłkę", a trzy lata później poprowadził drużynę narodową do triumfu w mistrzostwach świata. Jego syn, Rivaldinho, póki co nie podbił futbolowych salonów. Teraz 21-letni napastnik zalicza drugie podejście do Europy. Rivaldinho związał się właśnie trzyipółletnim kontraktem z rumuńskim Dinamem Bukareszt/Press Focus/x-news