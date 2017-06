Ronaldo: Marco Verratti jest doskonałym piłkarzem dla Barcelony

Włoch Marco Verratti jest mocnym kandydatem do miana największego transferu tego lata. Piłkarza chce pozyskać m.in. Barcelona, a jej były as - Brazylijczyk Ronaldo przekonuje, że to świetny pomysł.

Zdjęcie Włoska gwiazda PSG Marco Verratti /AFP

Talent Verrattiego wspaniale się rozwija, a piłkarz ma zaledwie 24 lata, więc jego transfer to znakomita inwestycja. Wśród chętnych na pozyskanie pomocnika był m.in. Bayern Monachium, ale mistrzowie Niemiec zrezygnowali z Verrattiego z powodu bardzo wysokiej ceny.

Włoch jest głównym celem transferowym Barcelony, choć i jej nie będzie łatwo go pozyskać, bo PSG nie chce pozbyć się swojej gwiazdy.

Szefowie "Dumy Katalonii" podobno są skłonni zapłacić 80 mln euro. Mimo że jest to ogromna kwota, może nie wystarczyć. Były gwiazdor Barcelony - Ronaldo jest jednak przekonany, że warto wydać wielkie pieniądze, aby ściągnąć Verrattiego do Barcelony.

"Czy powinien dołączyć do Barcelony? Moja odpowiedź jest prosta: ze swoimi umiejętnościami jest doskonałym piłkarzem dla tego klubu" - skomentował Brazylijczyk.

"Marco Verratti zasługuje na to, żeby grać w wielkim europejskim klubie, a Barca jest jednym z najsilniejszych" - dodał Ronaldo.

Do końca okienka transferowego jeszcze daleko, ale pierwszy sygnał w sprawie ewentualnego transferu może pojawić się 4 lipca. Wtedy PSG rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.



MZ