Rio Ferdinand ma nadzieję, że Cristiano Ronaldo wróci do Manchesteru United

Cristiano Ronaldo chce odejść z Realu Madryt, a z powrotem chętnie widzieliby go w Manchesterze United. - Mam nadzieję, że wróci do MU - mówi Rio Ferdinand, który w Manchesterze grał 12 lat.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

Burza wokół CR7 wybuchła w piątek, kiedy portugalskie media poinformowały, że gwiazdor chce odejść z Realu, bo jest wściekły o to, że hiszpański fiskus żąda od niego 14 mln euro z tytułu niezapłaconych podatków. Gwiazdor odebrał sposób, w jaki nagłośniono sprawę jako oznakę braku szacunku.

Szybko zaczęli zgłaszać się chętni do zatrudnienia Portugalczyka. Jeden z najkonkretniejszych tropów prowadzi do Anglii, a dokładnie do Manchesteru United.



Gwiazdor opuścił Manchester w 2009 r., ale zawsze podkreślał, że ten klub jest bliski jego sercu. Dlatego do powrotu namawia go jedna z ikon United - Rio Ferdinand.



- Mam nadzieję, że Cristiano wróci. Jestem fanem MU, a moje dzieci kochają Ronaldo, więc mam nadzieję, że znów będzie grał w Manchesterze. Ale czy opuści Madryt? Tego nie wiem - powiedział Ferdinand w gazecie Manchester Evening News.