Perez: Real Madryt interesuje się Mbappe i Donnarummą

Prezydent Realu Madryt Florentino Perez odrzucił możliwość transferu Davida de Gei z Manchesteru United i przyznał, że "Królewscy" interesują się Kylianem Mbappe z AS Monaco oraz Gianluigim Donnarummą z Milanu.

Perez musi szukać nowych rozwiązań na wypadek, gdyby Cristiano Ronaldo rzeczywiście odszedł z Realu. Portugalski gwiazdor zalega hiszpańskiemu fiskusowi ponad 14 milionów euro w związku z podatkiem od wpływów z wizerunku, których unikał dzięki tworzeniu spółek w rajach podatkowych. Zarzuty miały tak rozzłościć Portugalczyka do tego stopnia, że ten zaczął poważnie myśleć o opuszczeniu Realu. Piłkarz podobno czuje się w Hiszpanii osaczony i niedoceniony.

Natychmiast rozpoczęły się spekulacje, kto może zastąpić największą gwiazdę Realu. Jednym z głównych kandydatów jest Kylian Mbappe z AS Monaco. Francuz imponował w minionym sezonie. Strzelił 26 goli. "Marca" przeprowadziła sondę, w której aż 35 procent respondentów wypowiedziało się za tym, aby na Santiago Bernabeu sprowadzono właśnie Mbappe. Co na to szef klubu?

"Oczywiście, dokładnie monitorujemy jego sytuację" - powiedział Perez.

"Zidane dostrzegł go, gdy miał 16 lat i bardzo podoba mu się gra tego piłkarza" - przyznał Perez.

Drugim młodym zawodnikiem, którym poważnie zainteresowane są władze Realu, jest włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma. 18-latek to ogromny talent. Nie zamierza pozostać w Milanie, a jego umowa wygaśnie już za rok.



"Każdy mówi, że jest świetnym piłkarzem i będzie następcą Buffona" - powiedział Perez.

"Wygląda na to, że ma bardzo dobre maniery. To jasne, że go obserwujemy, ale nie będę zdradzał, co w tej sprawie robimy" - dodał szef Realu.

Perez zdecydowanie odrzucił możliwość sprowadzenia do Madrytu pochodzącego z tego miasta Davida de Gei. Hiszpan był bohaterem najgłośniejszego nieudanego transferu w 2015 roku. Już wtedy miał powrócić z Manchesteru United, ale spóźniono się z wysłaniem dokumentów. W efekcie pozostał w Anglii, a zachodnia prasa co pół roku spekuluje, że w najbliższym okienku transferowym Real wykupi go z Man Utd. Nie inaczej jest tego lata, ale Perez zdementował te plotki.

"Nie rozmawialiśmy z de Geą. Przed dwoma laty mieliśmy problem i wówczas nie zaistniały odpowiednie okoliczności" - tłumaczył Perez dodając, że jest bardzo zadowolony z obecnego bramkarza - Keylora Navasa.

