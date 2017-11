Eden Hazard: Chciałbym pracować z Zidane'em

Gwiazdor Chelsea Londyn Eden Hazard powiedział, że marzy o grze w zespole prowadzonym przez Zinedine'a Zidane'a, obecnego szkoleniowca Realu Madryt. Hazard zapewnił, że świetnie czuje się w Londynie, ale zachodnie media podkreślają, że jego słowa to sygnał dla "Królewskich".

Real zamierza wzmocnić ofensywę po tym, jak nie udało się zapełnić wyrwy spowodowanej odejściem Alvaro Moraty do "The Blues".

Słowa Hazarda, który wychwalał trenera Realu, zostały odebrane jednoznacznie - Belg jest otwarty na transfer do "Królewskich".



- Wszyscy wiedzą, jakim szacunkiem go darzę ze względu na to, jakim był zawodnikiem i jakim jest trenerem. Oczywiście, nie wiem, jak potoczy się moja kariera w przyszłości, ale gra w zespole prowadzonym przez niego, byłaby spełnieniem marzeń - powiedział Hazard.

Belgijski pomocnik powiedział, że w tym momencie nie myśli o opuszczeniu Chelsea. "Jestem szczęśliwy, mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia tam i skupiam się na grze w Chelsea" - podkreślił.

26-letni as Chelsea jest związany z londyńskim klubem kontraktem ważnym do 2020 roku. Od 2012 roku strzelił dla "The Blues" 75 goli i zaliczył 66 asyst w 262 meczach, przyczyniając się do zdobycia dwóch mistrzostw Anglii oraz triumfu w Lidze Mistrzów.

