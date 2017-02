Asy i Cieniasy 21. kolejki Lotto Ekstraklasy

Lotto Ekstraklasa wznowiła rozgrywki. Nie brakowało efektownych bramek, jak choćby trafienie Patryka Małeckiego, oraz niecodziennych kiksów, jak upadek Giorgiego Merebaszwilego, który ograł wszystkich i wywrócił się tuż przed bramką rywala. Kto był Asem, a kto Cieniasem 21. kolejki?

Zdjęcie Patryk Małecki świętuje po pięknym golu z Koroną Kielce /Jan Graczyński /East News

ASY

Krzysztof Piątek (Cracovia)

Wszedł na murawę dopiero w 66. minucie, a i tak zapewnił "Pasom" trzy punkty. Napastnik Cracovii poszedł za akcją rozpoczętą przez Marcina Budzińskiego prostopadłym podaniem do Jaroslava Mihalika, Słowak świetne zdołał jeszcze odegrać do Piątka, który trafił do siatki. To był jego szósty gol w tym sezonie Lotto Ekstraklasy.

Dawid Kownacki (Lech Poznań)

Najpierw został sfaulowany w polu karnym, a następnie sam wykorzystał "jedenastkę", dając "Kolejorzowi" prowadzenie w meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.



Darko Jevtić (Lech Poznań)

To po jego dograniu Kornel Osyra sfaulował Kownackiego, a pomocnik Lecha w doliczonym czasie sam wykorzystał "jedenastkę", ustalając wynik spotkania na 3-0.



Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa)

Pomocnik mistrzów Polski zanotował bardzo dobry występ w Gdyni. "Cieszę się, że bramkę zdobył Tomasz Jodłowiec, który miejsce w podstawowym składzie wywalczył sobie w sparingach. To był 'Jodła' za swoich najlepszych lat, silny, który wygrywa pojedynki, przejmuje piłki i zdobywa teren. Ten gol powinien dodać mu pewności siebie i wierzę, że Tomek najgorsze ma już za sobą" - powiedział Jacek Magiera, trener Legii.

Patryk Małecki (Wisła Kraków)

Kolejny raz najlepszy piłkarz w zespole "Białej Gwiazdy", a na dodatek strzelił fantastycznego gola zza pola karnego. "Mały" przejął wybitą po rzucie wolnym piłkę i choć stał tyłem do bramki, to z około 25 metrów, z półobrotem, z lewej nogi kopnął tak, że trafił pod poprzeczkę!

Ivan Gonzalez (Wisła Kraków)

Debiutant w barwach Wisły, zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W 21. minucie, przy stanie 1-0, zanotował kluczową interwencję, blokując uderzenie z bliska Ilijana Micanskiego.



Arkadiusz Głowacki (Wisła Kraków)

Zagrał kolejny dobry mecz, a za "dobre" spotkania rzadko nominujemy kogoś do miana Asa kolejki. Tym razem jednak Głowacki zasłużył też w inny sposób. Tuż przed spotkaniem z rąk Marzeny Sarapaty, prezes klubu, odebrał pamiątkową koszulkę z nr 330 na plecach. Właśnie w spotkaniu z Koroną Głowacki zagrał 330. mecz ligowy w barwach Wisły. To niesamowite osiągnięcie.

Mariusz Pawełek (Śląsk Wrocław)

Przyzwyczaił kibiców do wyśmiewania się z jego nieudanych interwencji, a tymczasem był najlepszym piłkarzem Śląska w meczu z Wisłą Płock. Przy bramce był zasłonięty i nie miał szans na skuteczną obronę, ale przy strzale Giorgiego Merebaszwilego popisał się dużym kunsztem, gdy sparował piłkę na rzut rożny.

Milosz Krasić (Lechia Gdańsk)

Rozdzielał piłki w drużynie Lechii Gdańsk jak profesor. Dużo pracował w obronie i ataku. Jego podania okazywały się kluczowe, a raz koledzy je wykorzystywali (M. Paixao), a raz nie (Rafał Wolski). Jest w dobrej dyspozycji, a przy takiej formie Sebastian Mila jeszcze długo może nie wstać z ławki.

Marco Paixao (Lechia Gdańsk)



Już na początku rundy błysnął świetną formą. Strzelił dwa gole w starciu z Jagiellonią Białystok, a przez całe spotkanie był bardzo aktywny. Cieszył się z siódmego i ósmego gola w tym sezonie i już wydawało mu się, że zrównał się zdobyczą z bratem Flaviem, ale ten pod koniec meczu trafił na 3-0 i zdobył dziewiątą bramkę w sezonie.



Adam Gyurcso (Pogoń Szczecin)

Najlepszy zawodnik spotkania Pogoń - Piast. Był motorem napędowym gospodarzy. Starał się, walczył za dwóch, dryblował, podawał, aż w końcu - strzelał. W końcówce wywalczył rzut karny, a po chwili cieszył się z gola.

Michal Papadopulos (Piast Gliwice)

Bramka, którą zdobył czeski snajper Piasta, była rzadkiej urody. Papadopulos huknął zza pola karnego lewą nogą i trafił do siatki, a tym samym cieszył się z gola w debiucie. Niewiele to jednak dało, bo Piast ze Szczecina wrócił bez punktów.

