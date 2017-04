Puchar Polski. Kibice Lecha Poznań będą mogli przyjechać na finał

Jeśli Lech Poznań awansuje do finału Pucharu Polski, jego kibice będą mogli przyjechać na PGE Narodowy. Tak zdecydowała Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN, która przychyliła się do wniosku poznańskiego klubu.

28 czerwca 2016 roku Najwyższa Komisja Odwoławcza zdecydowała, że w związku ze zdarzeniami w ostatnim finale Pucharu Polski, kibice Lecha Poznań nie zostaną wpuszczeni na PGE Narodowy, w przypadku awansu do kolejnego finału.

"Kolejorz" jest bardzo blisko powtórzenia osiągnięcia sprzed roku, bo dziś o godz. 20.45 będzie bronił trzybramkowej zaliczki z pierwszego meczu półfinałowego z Pogonią Szczecin. Jeśli tak się stanie, 2 maja znów zagra na stadionie PGE Narodowym.

Rok temu fani Lecha Poznań zachowywali się skandalicznie i podczas finału PP z Legią Warszawa rzucali na boisko race, a kilka razy spotkanie było przerywane.



W lutym komisja przychyliła się do wniosku Lecha i zawiesiła część kary. Dzięki temu, fani mogli wejść na stadion na półfinałowy pojedynek z Pogonią Szczecin, wygrany przez poznańską drużynę 3-0. Jeszcze przed meczem rewanżowym klub ponownie zawnioskował do NKO o możliwość uczestniczenia zorganizowanych grup kibiców w finale na PGE Narodowym. Komisja zdecydowała zawiesić karę na okres kolejnego sezonu.

- To bardzo dobra wiadomość, na którą czekaliśmy wiele miesięcy i która wymagała od nas ogromnego nakładu pracy. Warto jednak zaznaczyć, że mowa o zawieszeniu, a nie darowaniu kary, co oznacza, że do zachowania kibiców zarówno podczas meczu finałowego, jeśli do niego awansujemy, jak i w trakcie przyszłorocznych rozgrywek, nie może być żadnych zastrzeżeń - powiedział prezes Lecha Karol Klimczak cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Treść orzeczenia NKO:



"W sprawie wniosku klubu Lech Poznań SA z dnia 27 marca 2017 roku w przedmiocie darowania lub zawieszenia kar dyscyplinarnych, wymierzonych na mocy orzeczenia Najwyższej Komisji Odwoławczej z 28 czerwca 2016 w związku ze zdarzeniami, do których doszło podczas Finału Pucharu Polski w sezonie 2015/2016, który został rozegrany 2 maja 2016.

Postanowiono uwzględnić częściowo przedmiotowy wniosek i warunkowo zawiesić wykonanie kary polegającej na zakazie wyjazdu zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie rozgrywane w ramach Pucharu Polski oraz w meczu o Superpuchar Polski, nie krócej jednak niż do dnia 31 lipca 2018 roku."

