Pogoń - Lech w PP. Moskal: Nie możemy koncentrować się na obronie

Przed Pogonią Szczecin trudne zadania. W rewanżowym meczu półfinału Pucharu Polski będą się starali odrobić trzybramkową stratę z Poznania, gdzie Lech wygrał 3-0. Początek meczu 5 kwietnia o 20.45.

Zdjęcie Kazimierz Moskal, trener Pogoni /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Nie wyobrażam sobie, żebyśmy koncentrowali się tylko na obronie. Przy takim wyniku nie wchodzi to w grę. Musimy zaryzykować i zagrać odważnie. Wiąże się to z tym, że koncentracja i determinacja musi być na wysokim poziomie. Po stracie trzeba szybko przerwać akcję lub odebrać piłkę" - powiedział trener Pogoni Kazimierz Moskal, cytowany przez internetową stronę klubu.

"Nie wykluczamy żadnego scenariusza przed meczem. Od kilku dni powtarzam, że chcę w tym meczu emocji. Rzuty karne takie emocje wywołują, jest też stres. Przed meczem mogę powiedzieć, że bardzo bym chciał to wszystko przeżyć w środę" - dodał.

Być może szansą dla Pogoni jest fakt, że Lech, który od początku tego roku imponował skutecznością strzelecką w dwóch ostatnich meczach nie zdobył żadnej bramki.

"Wyniki wskazują, że trochę przystopowali. Ostatnio dwa razy zremisowali 0-0. W samej grze też widać małą zmianę. To normalne, że nie jest się w stanie utrzymać tak wysokiej dyspozycji przez całą rundę. Każdy mecz jest inny. Spodziewam się ataków rywala na początku spotkania. Zapewne będą chcieli zamknąć rywalizację szybkim golem. Musimy być na to gotowi" - przyznał Moskal na łamach internetowej stroni Pogoni.

Przed środowym meczem ręcznika nie rzucają też piłkarze "Portowców".

"Największą motywacją jest to, że chcemy wygrywać. Przegrywać, a nawet remisować, to straszne uczucie. Każdy sportowiec tak ma. Wiemy, że aby przejść dalej, to zwycięstwo musi być przekonujące. Jest znane powiedzenie, że 'dopóki piłka w grze...'" - powiedział obrońca Sebastian Rudol, na łamach klubowej strony.

Do składu Pogoni wracają kontuzjowani obrońcy Cornel Rapa i David Niepsuj.