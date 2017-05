Finał PP: Lech - Arka. Bjelica: Chcę wygrać każdy mecz

Do trzech razy sztuka. To w ciągu najbliższych godzin będzie najbardziej aktualne powiedzenie wśród sympatyków Lecha Poznań. We wtorek o godzinie 16 "Kolejorz" zmierzy się w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia na PGE Narodowym.

Zdjęcie Nenad Bjelica /Bartłomiej Zborowski /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lech - Arka

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

- Czy czujemy presję? W Lechu to uczucie towarzyszy mi przez cały czas. To wielki klub i w każdym meczu jesteśmy faworytami. To nie jest dla nas problem. Presja jest zawsze - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Lecha Nenad Bjelica.



- Na Stadionie Narodowym jest ważny mecz, ale nie pozycjonuję tego. Chcę wygrywać zawsze. Nie tylko w meczu, ale też na treningu - podkreślił szkoleniowiec.



Dla kapitana Lecha Łukasza Trałki będzie to trzecia wyprawa po puchar. Dwie poprzedni skończyły się niepowodzeniem, bo na przeszkodzie stanęła Legia.



- Jeśli chodzi o ostatnie finały, to nie żyję tym. Mobilizację mamy dużą. Chcemy wygrać i będziemy gotowi na 100 procent. Mecze na Narodowym to zawsze jest duże wrażenie. To dla nas nagroda, bo trochę spotkań trzeba było wygrać, żeby tu zagrać. Co do meczu z Arką, to chcę wygrać ten puchar i zabrać go do Poznania - powiedział 33-letni piłkarz Lecha.



Wyjątkowa otoczka finału Pucharu Polski nie robi z kolei wrażenia na trenerze Bjelicy.



- Dla mnie takie mecze to nic nowego, miałem dużo takich jako piłkarz i trener, grywałem na dużych stadionach. To normalny mecz, choć jego znaczenie faktycznie jest wielkie - krótko skomentował szkoleniowiec poznaniaków.



Krzysztof Oliwa