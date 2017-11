Zidane zwolniony z Realu Madryt? Wideo

Nie tak dawno Zinedine Zidane został uhonorowany nagrodą dla najlepszego trenera piłkarskiego. Teraz pojawiają się głosy jakoby Francuz musiał powoli szykować się do opuszczenia Santiago Bernabeu. Wszystko przez ostatnie wyniki Realu Madryt. „Królewscy” najpierw zaskakująco przegrali w wyjazdowym meczu z Gironą 1-2, a potem polegli w starciu z Tottenhamem w Lidze Mistrzów. To wystarczyło, by wzniecić plotki o możliwym rozwiązaniu kontraktu ze szkoleniowcem "Los Blancos"/Press Focus/x-news