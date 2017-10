Gerard Pique grozi, że odejdzie z reprezentacji. Wideo

Gerard Pique, obrońca FC Barcelona powiedział, że może odejść z reprezentacji Hiszpanii. Chodzi o wydarzenia związane z niedzielnym referendum niepodległościowym w Katalonii, które rząd w Madrycie uznał za niekonstytucyjne i próbował je powstrzymać. Rannych zostało ponad 460 osób.

​"Moje przesłanie jest takie, że jeśli głosujesz, możesz głosować na tak, na nie albo zostawić pustą kartkę. Możesz jednak głosować. W tym kraju żyliśmy długo pod reżimem generała Franco i ludzie nie mogli głosować. A to jest prawo, którego musimy bronić bez względu na konsekwencje. Jestem i czuję się Katalończykiem. Dzisiaj jeszcze bardziej niż zwykle. Jestem ogromie dumny z ludu Katalonii, ponieważ przez ostatnie siedem lat zachowywał się wzorowo" - mówił Pique, który od dawna.



"To nie był pojedynczy akt agresji, a hiszpańska policja zrobiła to, co zrobiła. Myślę, że mogę nadal grać dla reprezentacji, ponieważ w Hiszpanii jest wielu ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co się stało w niedzielę w Katalonii. Ludzi, którzy prawdziwie wierzą w demokrację. W przeciwnym wypadku nie chciałbym dołączyć do zespołu. Mogę też powiedzieć, że, jeśli selekcjoner albo inni ludzie z hiszpańskiej federacji piłkarskiej uważają, że jestem problem lub kłopotem, nie mam problemu z tym, by odejść z kadry przed 2018 rokiem - dodał."