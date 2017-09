Messi uzgodnił nowy kontrakt. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Prezydent Barcelony uspokoił kibiców, którzy obawiali się o przyszłość Lionela Messiego. Po wygranym 3:0 meczu Ligi Mistrzów z Juventusem Josep Maria Bartomeu poinformował, że argentyński gwiazdor już od kilku miesięcy gra na warunkach nowego kontraktu. - Został on podpisany do 2022 roku. Mamy nadzieję, że przed końcem 2017-ego zaprezentujemy zdjęcie Messiego podpisującego umowę. Jego ojciec, który dysponuje prawami do wizerunku Leo, już to zrobił - powiedział Bartomeu.