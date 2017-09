Louis van Gaal: Transfer Neymara zemstą na Barcelonie

Neymar znakomicie wprowadził się do PSG i w czterech pierwszych meczach ligowych strzelił cztery gole i dołożył do nich tyle samo asyst. Louis van Gaal, były trener Barcelony, uważa jednak, że kupno Brazylijczyka niekoniecznie było podyktowane wyłącznie względami sportowymi i finansowymi. Transfer ten miał być próbą odegrania się na władzach Barcelony. - Stało się jasne, że cały system, rządzący futbolem, jest zgniły. Jeśli spojrzeć na transfer Neymara, to mamy tu do czynienia z niczym innym, niż zemstą jakiegoś szejka, z którym Barcelona nie przedłużyła umowy sponsorskiej. Nie miały tu znaczenia pieniądze, ale uczucia tego szejka - powiedział Holender, który miał tu bez wątpienia na myśli Nassera Al-Khelaifiego, prezesa zarządu PSG. Dostawca: x-news