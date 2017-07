Pożegnalny gol Neymara? Wideo

Barcelona wygrała z Manchesterem United 1-0 w towarzyskim spotkaniu, rozegranym w Stanach Zjednoczonych. Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla "Dumy Katalonii" Neymar, dla którego - zdaniem hiszpańskich mediów - mogła to być pożegnalna bramka w klubie. Brazylijczyk kuszony jest przez PSG i być może lada chwila trafi do Francji. Ernesto Valverde, szkoleniowiec Barcelony, nie chciał jednak wypowiadać się na temat transferowych spekulacji. - Jeżeli chodzi o informacje na temat Neymara, to był bardzo zadowolony, mogąc porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi z Manchesteru. I to tyle informacji. Może poza tym, że nadal jest z nami, co jest bardzo dobre - uciął trener/Press Association/x-news