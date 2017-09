Zinedine Zidane przedłużył kontrakt z Realem Madryt

Zinedine Zidane potwierdził, że przedłużył umowę z Realem Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii oficjalnie wciąż o tym nie poinformował.

Zdjęcie Zinedine Zidane /AFP

Francuski szkoleniowiec powiedział, że w ostatnich tygodniach klub przedłużył umowy z kilkoma zawodnikami i on także podpisał nowy kontrakt.

Reklama

- Odnowiliśmy umowę, ale... to nic nie znaczy. Skupiam się na codziennej pracy, nie wybiegam w przyszłość, bo to skomplikowane - wspomniał Zidane, który trenerem Realu został w styczniu 2016 roku, a poprzednia umowa obowiązywała do 2018 roku.



Według dziennika "As", szkoleniowiec przedłużył kontrakt o trzy lata.

W ciągu 18 miesięcy Zidane zdobył z Realem siedem trofeów: dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, dwa razy Superpuchar Europy, raz mistrzostwo Hiszpanii, raz klubowe mistrzostwa świata i krajowy superpuchar.

45-letni Francuz to jeden z najlepszych piłkarzy świata przełomu wieków. Trzykrotnie wygrywał plebiscyt na Piłkarza Roku FIFA: w 1998, 2000 i 2003 roku. Był kapitanem reprezentacji Francji, gdy zdobywała mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000).



Osiągał wiele sukcesów klubowych z Girondins Bordeaux, Juventusem Turyn i Realem Madryt, w którego barwach występował w latach 2001-2006. Z "Królewskimi" zdobył m.in. tytuł mistrza Hiszpanii (2003) oraz triumfował w Lidze Mistrzów (2002).