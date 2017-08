Trener Realu Madryt Zinedine Zidane skrytykował wysokie zawieszenie dla Cristiana Ronalda. Teraz szkoleniowcowi też grozi podobna kara.

Zdjęcie Zinedine Zidane /AFP

- Jestem bardzo zirytowany. Jeśli spojrzysz na to, co się wydarzyło i pomyślisz, że Cristiano nam nie pomoże w pięciu meczach, to jesteś doprowadzony do wściekłości. Mam nadzieję, że Komisja Odwoławcza uwzględni nasze racje - powiedział "Zizou" w rozmowie z dziennikarzami.

W Hiszpanii spekulują, że za tak otwartą krytykę sędziów i sugerowanie ich nieuczciwości, trenerowi Realu Madryt też może grozić kara zawieszania na cztery do 10 spotkań albo grzywna.

Cristiano Ronaldo został ukarany przymusowym pauzowaniem w pięciu meczach za otrzymanie dwóch żółtych kartek i popchnięcie sędziego, który ukarał go czerwonym kartonikiem. Piłkarz nie zagra w rewanżowym meczu finału Superpucharu Króla z Barceloną i czterech pierwszych kolejkach Primera Division.

Real odwołał się od kary nałożonej na napastnika. Przed rewanżem z Barceloną ma zapaść ostateczna decyzja w jego sprawie.



W pierwszym meczu Superpucharu Hiszpanii "Królewscy" wygrali na Camp Nou 3-1. Rewanż zaplanowano na tę środę na godz. 23.

AK