Xavi Hernandez zaniepokojony: Barcelona przysnęła

Xavi Hernandez, legenda Barcelony, przyznał w rozmowie z "The Tactical Room", że niepokoi go to, co dzieje się w jego byłym klubie.

Zdjęcie Xavi Hernandez /AFP

"Wydaje mi się, że Barca przysnęła. Uwierzono, że statek będzie płynął sam. Trzeba wzmocnić akademię i sprawić, by piłkarze mieli zaszczepiony styl gry - tak, by płynnie wchodzili do drużyny seniorów. Trenerzy muszą kształtować zawodników. Co nam da wygranie ligi juniorskiej? Dobrze jest wygrywać, ale nie to ma być celem - powiedział Xavi.



Triumfator mundialu i dwukrotny mistrz Europy pochwalił natomiast ostatnie transfery Realu Madryt, które mogą uczynić z "Królewskich" jeszcze lepszą drużynę.

