Wandale zniszczyli pomnik Lionela Messiego

Pomnik Lionela Messiego, gwiazdy FC Barcelona i reprezentacji Argentyny, został zniszczony w Buenos Aires przez niezidentyfikowanych wandali.

Zdjęcie Pomnik Lionela Messiego jeszcze w całej okazałości /East News

Został on odsłonięty w 2016 roku przez burmistrza Horacia Rodrigueza Larretę, podczas kampanii mającej przekonać piłkarza do powrotu do kadry. Messi po przegranym finale Copa America, drugim z rzędu, ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Pomnik usytuowany na nabrzeżach Rio de la Plata, jako część "Promenady gwiazd" honorującej argentyńskie gwiazdy sporty, został rozbity na pół w niejasnych okolicznościach.

"Pomnik Lionela Messiego padł ofiarą aktu wandalizmu, przez który stracił górną część. Zarządzający miastem pracują teraz nad jego naprawą" - czytamy w oświadczeniu.