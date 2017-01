UD Las Palmas - Deportivo La Coruna 1-1 w Primera Division

Przemysław Tytoń w barwach Deportivo La Coruna zagrał całe spotkanie, ale jego drużyna tylko zremisowała z UD Las Palmas 1-1. Polak nie zawinił przy straconym golu.

Zdjęcie Przemysław Tytoń /AFP

Primera Division - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Polski bramkarz wywalczył miejsce między słupkami bramki Deportivo i regularnie broni w Primera Division. Siada na ławce tylko w meczach pucharowych.

Reklama