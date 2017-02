Transfer Antoine'a Griezmann do MU ma podstawy sportowe i ekonomiczne

Doradca wizerunkowy Antoine'a Griezmanna uważa, że transfer jego klienta z Atletico Madryt do Manchesteru United ma podstawy zarówno pod względem sportowym, jak i ekonomicznym.

Zdjęcie Antoine Griezmann /Gonzalo Arroyo Moreno /Getty Images

Reprezentant Francji od pewnego czasu jest łączony z przenosinami na Old Trafford. W grę wchodzi ponoć gigantyczna kwota, ale "Czerwone Diabły" są gotowe wydać wielkie pieniądze, by zwiększyć swoją siłę w ataku.

Reklama

Sam napastnik nie dementuje tych, na razie plotek, a wcześniej powiedział, że z miłą chęcią na pewnym etapie kariery zagrałby ze swoim kolegą z kadry Paulem Pogbą, który od tego sezonu jest znowu piłkarzem Manchesteru United.

Sebastien Bellencontre uważa, że transfer jego klienta w 2017 roku byłby korzystny dla wszystkich zainteresowanych zarówno na poziomie sportowym, jak i ekonomicznym.

"Kiedy czytam wiadomości o potencjalnym transferze Antoine'a do Manchesteru United, to myślę, że to byłby idealny scenariusz ekonomiczny" - powiedział Bellencontre, cytowany przez magazyn "So Foot".

"Zagrałby przecież w dawnym klubie Davida Beckhama, który jest jego idolem, z tym samym legendarnym numerem na plecach (siódemka - przyp. red.)" - dodał.

Griezmann przyznał wcześniej, że Beckham był jego idolem.

"Bardzo lubiłem Beckhama. On był moim idolem. Dlatego od dawna gram z numerem '7' na koszulce" - stwierdził 25-letni Francuz na łamach "Guardiana".