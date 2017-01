Thibaut Courtois chce przejść do Realu Madryt

Bramkarz Thibaut Courtois jest gotowy opuścić Chelsea Londyn po zakończeniu sezonu i przenieść się do Realu Madryt.

Według stacji radiowej Cadena Cope, Courtois jest obecnie najważniejszym celem "Królewskich". Belg, który wcześniej spędził trzy sezony na wypożyczeniu w Atletico, chce wrócić do Madrytu z powodu swojej dziewczyny i córki. Obie nadal mieszkają w stolicy Hiszpanii.



Trener Realu Zinedine Zidane jest zadowolony z postawy Keylora Navasa, ale to raczej nie powstrzyma włodarzy klubu z Sanitago Bernabeu, żeby pozyskać reprezentanta Belgii.



Courtois przeszedł z Genku do Chelsea w 2011 roku za 9 milionów euro. Szybko jednak został wypożyczony do Atletico Madryt. Na Estadio Vicente Calderon zdobył rozgłos i zanotował wiele sukcesów: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, triumf w Lidze Europejskiej, Superpuchar Europy. W 2014 roku wrócił na Stamford Bridge i sięgnął po mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi.



Obecna umowa Courtois z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2016 roku.



