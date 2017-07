Theo Hernandez w Realu Madryt

Francuski piłkarz Theo Hernandez zasili szeregi Realu Madryt. To pierwszy zakup hiszpańskiego klubu w tym sezonie. Jak podają media 19-latek kosztował "Królewskich" 30 mln euro.

Zdjęcie Theo Hernandez /AFP

To będzie pierwszy od 17 lat zawodnik, który przejdzie z Atletico Madryt do Realu. Ostatnim graczem, który poszedł tą drogą był w 2000 roku Argentyńczyk Santiago Solari.

Kontrakt Hernandeza z Atletico wygasał w 2021 roku. Do madryckiej ekipy dołączył w 2008 roku, kiedy miał 11 lat, ale nigdy nie zadebiutował w pierwszym składzie. Trener Diego Simeone postanowił bowiem wypożyczyć go do Deportivo Alaves, gdzie stał się rewelacją. Był jednym z najlepszych obrońców hiszpańskiej Primera Division.

"Theo wielokrotnie powtarzał, że jego marzeniem jest gra w Realu. Odrzucił też wiele ofert europejskich klubów" - napisano na stronie "Królewskich".