Steven N'Zonzi w Sevilla FC do 2020 roku

Steven N'Zonzi, pomocnik Sevilla FC, przedłużył kontrakt do 2020 roku. Piłkarzem interesowały się znane kluby z Włoch i Anglii.

Zdjęcie Steven N'Zonzi /David Ramos /Getty Images

"N'Zonzi związał się z Sevillą, przedłużając swój kontrakt o rok, do czerwca 2020, równocześnie zwiększyła się jego suma odstępnego" - podał hiszpański klub w komunikacie.

Reklama

"Dzięki tej umowie klub uznaje wyjątkową postawę francuskiego pomocnika, bez wątpienia jednego z najlepszych piłkarzy w Hiszpanii i Europie w tym sezonie" - dodano.

28-letni N'Zonzi był łączony z przenosinami do takich zespołów jak Juventus Turyn w Serie A, czy Manchester City w Premier League, zw względu na swoje doskonałe występy w lidze, gdzie Sevilla traci tylko cztery punkty do prowadzącego Realu Madryt, i w Lidze Mistrzów, gdzie dotarła do 1/8 finału.

N'Zonzi trafił na Ramon Sanchez Pizjuan w połowie 2015 roku.