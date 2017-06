Sergio Garcia wraca do RCD Espanyol

Sergio Garcia po dwóch latach przerwy wraca do RCD Espanyolu. 34-latek podpisał roczny kontrakt, a ostatnio występował w... katarskim Al-Ryyan.

Zdjęcie Sergio Garcia (przy piłce) w pojedynku z Antoinem Griezmannem /JOSEP LAGO /AFP

Mimo że Sergio Garcia jest wychowankiem FC Barcelony, to bardziej kojarzy się z lokalnym rywalem "Dumy Katalonii" - Espanyolem. To w barwach tych drugich Garcia grał przez pięć lat, a teraz powraca, by wspomóc drużynę w nadchodzącym sezonie.

Reklama

Gdy przed dwoma laty odchodził z Espanyolu do katarskiego Al-Ryyan, wydawało się, że będzie już tylko odcinał kupony od kariery. Napastnik prezentował jednak dobrą formę, strzelając 27 bramek w 49 meczach i ponownie zyskując angaż w Primera Division.

W kontrakcie doświadczonego napastnika zawarta jest możliwość przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

WG