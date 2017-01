Santiago Bueno nowym zawodnikiem Barcelony

18-latek Santiago Bueno został nowym piłkarzem Barcelony. Urugwajczyk podpisał z klubem umowę do czerwca 2019 roku.

Zdjęcie Santiago Bueno (z prawej) /AFP

Obrońca na razie będzie występował w drużynie Juvenil A oraz rezerwach klubu. W Barcelonie mają jednak nadzieję, że Bueno w przyszłości będzie stanowił siłę defensywy "Dumy Katalonii".

Bueno do tej pory występował w urugwajskim Penarol. Obecnie piłkarz przebywa na Mistrzostwach Ameryki Południowej kadry U20. Zaraz po turnieju ma dołączyć do hiszpańskiej drużyny. W Urugwaju 18-latek jest porównywany do Diego Godina.