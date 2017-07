Ronaldo: Moją motywacją są Messi, Neymar, Lewandowski i Higuain

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu, w którym zdradził, co motywuje go do bycia jeszcze lepszym. – Moją motywacją jest być lepszym niż Neymar, Messi, Lewandowski czy Higuain – przyznał Portugalczyk.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (w środku) podczas wizyty w Chinach /AFP

Napastnik Realu Madryt udzielił wywiadu stacji ESPN podczas swojej wizyty w Chinach. Ronaldo podkreślał, że najbardziej motywuje go bycie lepszym od innych piłkarzy na świecie. Wśród nich wymienił m.in. Roberta Lewandowskiego.

"Walczymy z wszystkim, z Neymarem, Messim, Lewandowskim, Higuainem - zawodnikami najlepszymi na świecie. To nie jest niezdrowa walka, ale jest ciężko. Porównania są potrzebne, bo chcemy być najlepsi, dlatego moją motywacją jest bycie lepszym niż oni każdego roku" - mówił Ronaldo.

Piłkarz zaznaczał także, że w tej rywalizacji nie można zaspać, ponieważ inni szybko będą chcieli cię wyprzedzić.



Ronaldo odniósł się także do swojej rodziny, która w ostatnim czasie znacznie się powiększyła. Napastnik został ojcem bliźniaków. Ma także siedmioletniego syna Cristiano Juniora.

"Mam znakomite relacje z Cristiano Jr. Rodzina jest najważniejszą częścią naszego życia. Jestem szczęśliwy, dobrze wykonuje swoją pracę, jestem dobrym ojcem, mam dużą rodzinę, wspaniałych przyjaciół. Szczęśliwy ze mnie człowiek" - wyznał piłkarz.

"Narodziny pierwszego dziecka wpłynęły na całe moje życie. Wszystko się zmienia, kiedy masz dzieci. Tak było też ze mną - mówił Portugalczyk.

Ronaldo przyznał także, że nie ma problemów ze zmienianiem pieluch swoim dzieciom, ale nie wychodzi mu to najlepiej. "Jestem lepszy w innych rzeczach" - podkreślał.

Napastnik ma dłuższe wakacje niż reszta zespołu Realu Madryt. Piłkarz ma dołączyć do drużyny drugiego sierpnia.



