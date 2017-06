Robert Lewandowski w Realu Madryt? Spekulacje hiszpańskich i portugalskich mediów

Robert Lewandowski trafi do Realu Madryt, a Cristiano Ronaldo odejdzie z zespołu "Królewskich"? Media w Hiszpanii i Portugalii kreślą taki scenariusz, spekulując nad przyszłością CR7 i "Lewego".

Zdjęcie Robert Lewandowski (z lewej) i Cristiano Ronaldo /AFP

Madrycki dziennik "As" twierdzi, że kierownictwo Realu jest zainteresowane sprowadzeniem na Santiago Bernabeu Lewandowskiego. Odnotowuje, że innymi poważnymi kandydatami do zastąpienia w zespole "Królewskich" Ronalda są grający w Juventusie Turyn Argentyńczyk Paulo Dybala, a także francuski napastnik AS Monaco Kylian Mbappe.

Z kolei hiszpańska "Marca" twierdzi, że Lewandowski jest zniechęcony grą w Bayernie Monachium. Gazeta cytuje agenta polskiego piłkarza Maika Barthela, według którego "Lewy" jest "rozczarowany" sytuacją w swoim aktualnym klubie.

Zarówno w Hiszpanii, jak i Portugalii dziennikarze wskazują, że Robert Lewandowski wyróżniał się w dobiegającym końca sezonie nie tylko w meczach Bundesligi i rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale przede wszystkim w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu.

Odnotowują, że polski napastnik ma, podobnie jak Cristiano Ronaldo, już 11 goli zdobytych w spotkaniach eliminacyjnych i przewodzi z Portugalczykiem w wyścigu o tytuł najlepszego strzelca europejskiej strefy kwalifikacji do MŚ w Rosji. Komentatorzy określają Polaka mianem jednego z najbardziej "kompletnych graczy" na świecie.

Niektóre media w Portugalii twierdzą, że poza zasileniem któregoś z chińskich klubów lub francuskiego Paris Saint-Germain, Ronaldo mógłby przejść do monachijskiego Bayernu "zamieniając się miejscami z Lewandowskim".

"Trudno powiedzieć czy Lewandowski zgodzi się odejść z Bayernu. Prawdą jest, że od kilku sezonów władze Realu Madryt są nim zainteresowane, ale polski napastnik dotychczas odmawiał" - przypomniał dziennik "A Bola".

Z kolei inny portugalski sportowy dziennik "O Jogo" twierdzi, że alternatywą dla Realu może być także grający w Borussii Dortmund Francuz Ousmane Dembele.

"O Jogo" wskazuje, że poszukiwanie klubu przez CR7 wynika z chęci szybkiego opuszczenia Hiszpanii, w której został on oskarżony o ukrycie przed tamtejszym fiskusem 14,7 mln euro.

13 czerwca prokuratura w Madrycie poinformowała, że złożyła pozew przeciwko Cristiano Ronaldo. Zawodnik Realu Madryt, który miał się dopuścić przestępstw podatkowych w latach 2011-14, nie przyznaje się do winy. Piłkarz będzie zeznawał w prowadzonej przeciwko niemu sprawie 31 lipca br.