Real uzgodnił transfer Kyliana Mbappe z Monaco

Real Madryt osiągnął wstępne porozumienie z AS Monaco w sprawie transferu Kyliana Mbappe, podał hiszpański dziennik "Marca". "Królewscy" zapłacą za nastoletniego napastnika 180 milionów euro!

Zdjęcie Kylian Mbappe /AFP

Jak podała gazeta "Królewscy" albo przeleją 160 milionów euro plus 20 w bonusach, albo 150 milionów euro plus 30 w bonusach. Niezależnie, która wersja się sprawdzi, to Francuz zostałby najdroższym piłkarzem w historii.

Reklama

Mbappe w tej klasyfikacji wyprzedziłby swojego rodaka Paula Pogbę, którego przed rokiem Manchester United sprowadził z Juventusu Turyn za 105 milionów euro.

18-letni napastnik podpisze sześcioletni kontrakt, na mocy którego będzie zarabiał siedem milionów euro rocznie.

Monaco miało pierwotnie żądać 190 milionów euro za swojego piłkarza, ale ostatecznie stanęło na kwocie o 10 milionów euro mniejszej. Mistrzowie Francji na razie nie potwierdzili tej transakcji, donosi jednak Sky Sport News.



Mbappe w Monaco występuje od 2013 roku. Piłkarz prawdziwą furorę zrobił w ubiegłym sezonie, kiedy zespół z Księstwa został mistrzem Francji, a także dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W 44 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił dla tego klubu 26 goli.

Pawo

Zobacz terminarz Primera Division