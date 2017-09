Real Sociedad San Sebastian - Real Madryt 1-3

Real Madryt pokonał na wyjeździe Real Sociedad San Sebastian 3-1 (2-1) w meczu 4. kolejki Primera Division.

Zdjęcie Borja Mayoral i Theo Hernandez /PAP/EPA

"Królewscy" nie mogli sobie już pozwolić na stratę punktów, bo wtedy ich dystans do liderującej Barcelony byłby duży. "Los Blancos" stanęli przed trudnym zadaniem, bo w tym sezonie Real Sociedad spisuje się bardzo dobrze. Na dodatek, Zinedine Zidane wciąż nie może skorzystać z zawieszonego Cristiana Ronalda. Jednak bez swojego asa Real potrafi wygrywać ważne mecze. Na Estadio Municipal de Anoeta błysnął Borja Mayoral i to on został bohaterem ekipy z Madrytu.



Borja Mayoral dał prowadzenie Realowi w 19. minucie. W polu karnym gospodarzy Sergio Ramos próbował opanować piłkę, ale był naciskany przez jednego z rywali. Do futbolówki dopadł 20-letni napastnik i strzelił z 10 metrów nie do obrony.



Goście cieszyli się z prowadzenia tylko 10 minut. z prawego skrzydła dośrodkował Alvaro Arzallus, a zamykający akcję Kevin Rodrigues uderzył z woleja. W tej sytuacji Keylor Navas mógł zachować się lepiej.



Potem sprawy w swoje ręce znów wziął Borja Mayoral, który popisał się znakomitą indywidualną akcją i dopisało mu też szczęście. Młody napastnik "Królewskich" próbował zagrywać przed bramkę. Kevin Rodrigues chciał "przeciąć" zagranie wślizgiem, ale uczynił to fatalnie, bo wpakował piłkę do własnej bramki.



Na początku drugiej części spotkania Borja Mayoral mógł po raz drugi w tym spotkaniu wpisać się na listę strzelców, ale jego uderzenie w 52. minucie obronił Geronimo Rulli.



W 61. minucie "Królewscy" mieli już dwa gole przewagi. Gareth Bale "zgubił" w pojedynku biegowym Kevina Rodriguesa i "przerzucił" piłkę nad próbującym ratować sytuację bramkarzem Realu Sociedad.



Gospodarze ambitnie walczyli o choćby jeden punkt, ale więcej goli w tym spotkaniu już nie padło.

Real awansował na czwarte miejsce w tabeli. Obrońcy mistrzowskiego tytułu mają na koncie osiem punktów i do liderującej Barcelony tracą cztery "oczka".

Real Sociedad San Sebastian - Real Madryt 1-3 (1-2)

Bramki: 0-1 Borja Mayoral (19), 1-1 Kevin Rodrigues (29), 1-2 Kevin Rodrigues (36 - gol samobójczy), 1-3 Gareth Bale (61)

