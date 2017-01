Real Sociedad San Sebastián - FC Barcelona 0-1 w 1/4 finału Pucharu Króla

Real Sociedad San Sebastián przegrał z Barceloną 0-1 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Króla. Rewanż 26 stycznia na Camp Nou.

Zdjęcie Neymar (w środku) oraz piłkarze Realu Sociedad - Aritz Elustondo (z lewej) i Xabier Prieto /AFP

Po pierwszych minutach, w których przewagę mieli gospodarze, Barcelona zaczęła przejmować inicjatywę. W 20. minucie sędzia podyktował rzut karny za faul na Neymarze. Brazylijczyk pewnie wykorzystał "jedenastkę". Zupełnie zmylił bramkarza i strzelił tuż przy słupku.

Faworyci rozkręcali się i pod bramką miejscowych było coraz groźniej, ale "Duma Katalonii" nie przypieczętowała przewagi w tym fragmencie gry zdobyciem drugiego gola.



Znakomitą okazję do jego zdobycia miał pięć minut po przerwie Neymar. Rywale zagapili się i zostawili go bez krycia, dostał kapitalne prostopadłe podanie, ale gdy składał się już do strzału w sytuacji sam na sam odskoczyła mu piłka.

Kolejną dobrą okazję miał sześć minut później, ale spudłował. Nie trafił w bramkę także Lionel Messi, który sam chciał wymierzyć karę strzelając z rzutu wolnego podyktowanego za faul na nim. Mierzył pod poprzeczkę z 20 metrów, ale pomylił się o pół metra.

We wcześniej rozegranym czwartkowym spotkaniu Atletico Madryt pokonało SD Eibar 3-0. Gole zdobyli Antoine Griezmann, Ángel Correa i Kevin Gameiro.

Real Sociedad San Sebastián - FC Barcelona 0-1 (0-1)