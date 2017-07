Real Saragossa przedłużył umowę z Cezarym Wilkiem

Real Saragossa zdecydował się przedłużyć o rok wygasającą z końcem czerwca umowę z Cezarym Wilkiem. Jest to o tyle zaskakujące, że ostatnie sezony to nieustanne pasmo kontuzji 31-letniego pomocnika.

Zdjęcie Cezary Wilk (z lewej) w pojedynku z Ardą Turanem /PIERRE-PHILIPPE MARCOU /AFP

Od kiedy w sierpniu 2013 roku Wilk zamienił Wisłę Kraków na Deportivo La Coruna, jego karierę bez ustanku trapią problemy ze zdrowiem. Pomocnik kilkukrotnie przechodził już operacje i od początku 2015 roku wystąpił zaledwie w jedenastu spotkaniach.

Reklama