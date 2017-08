Real Madryt. Zinedine Zidane wściekły na karę dla Ronalda

Trener Realu Madryt Zinedine Zidane nie kryje wściekłości na karę zawieszenia aż na pięć meczów, jaką nałożono na jego asa atutowego - Cristiana Ronalda, za pchnięcie sędziego w meczu o Super Puchar Hiszpanii, w którym "Królewscy" rozprawili się z Barceloną 3-1.

Zdjęcie Przez to natarcie na sędziego Ronaldo ma teraz kłopoty. /AFP

Rewanż w Madrycie zostanie rozegrany w środę o godz. 21 i "Los Blancos" będą musieli sobie radzić bez CR7.

Cristiano dostał drugą żółtą kartkę w kontrowersyjnych okolicznościach, za domniemane wymuszanie rzutu karnego. Zareagował ze złością, odpychając sędziego Ricarda de Burgosa Bengoetxeę, który pokazał mu 10. czerwoną kartkę w karierze Portugalczyka.



- Jesteśmy bardzo zirytowani - wypalił Zidane. - Jeśli spojrzysz na to, co się wydarzyło i pomyślisz, że Cristiano nie wspomoże nas w pięciu meczach, to ... jesteś doprowadzony do wściekłości!"

Real odwołał się od czerwonej kartki, ale jedyne, co może osiągnąć, to zmniejszenie dyskwalifikacji do czterech spotkań. Wyrok w sprawie odwołania zapadnie w środę, przed meczem.

- Mam nadzieję, że Komisja Odwoławcza uwzględni nasze racje - nie krje "Zizou".



- Cristiano jest również zirytowany, bo chce grać, a gdy nie może tego robić, jest nieszczęśliwy - dodał trener.



Ronaldo w pierwszym meczu z Barcą wszedł na ledwie 24 minuty, gdyż - z uwagi na udział Portugalii w Pucharze Konfederacji - później zaczął przygotowania do sezonu i nie jest jeszcze gotowy na pełny wymiar czasowy meczu.



Wpływ CR7 na losy rywalizacji był olbrzymi. Po jego imponującym strzale Real wyszedł na prowadzenie 2-1, na 10 minut przed końcem, ale przez zdjęcie koszulki, w geście radości, zarobił pierwszą żółtą kartkę. Dwie minuty później został wykluczony z meczu, za upadek w starciu z Samuelem Umtitim.



- Kara dla Cristiano jest przesadnie wysoka - uważa obrońca "Królewskich" Dani Carvajal. - To niezwykle frustrujące dla niego. Mam nadzieję, że Komitet Odwoławczy zredukuje zawieszenie o kilka meczów.