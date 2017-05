Real Madryt. Zinedine Zidane namawia Alvaro Moratę do odejścia?

Trener Realu Madryt, Zinedine Zidane namawia Alvaro Moratę do odejścia z klubu - twierdzi madrycka "Marca". Jeśli wierzyć angielskim mediom, Hiszpan ma ofertę z Chelsea Londyn.

Zdjęcie Alvaro Morata /AFP

Alvaro Morata to najbardziej niedoceniany zawodnik w kadrze Realu Madryt. Napastnik zdobył 20 bramek i zaliczył sześć asyst we wszystkich rozgrywkach, a z reguły nie występuje w podstawowym składzie "Królewskich".

24-latek wrócił do Madrytu po imponującej przygodzie w Juventusie Turyn, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2015 roku, strzelając gole m.in. Barcelonie.

Jego występy w barwach "Starej Damy" nie umknęły uwadze Antonio Conte, który prowadzi Chelsea Londyn. Menadżer "The Blues" jest pod wrażeniem umiejętności Hiszpana, a z Londynem wkrótce pożegna się Diego Costa.



Londyńczyków stać na to, aby wyłożyć na Moratę kilkadziesiąt milionów euro. Decyzja należy do Hiszpana. Madrycka "Marca" donosi, że Zinedine Zidane nie tylko zgadza się na jego odejście, ale sam namawia go do opuszczenia Estadio Santiago Bernabeu przed mistrzostwami świata w Rosji.

Przyszły sezon może być istotny dla reprezentanta Hiszpanii, który jest pierwszym wyborem Julena Lopeteguiego i może być ważnym ogniwem "La Furia Roja" na przyszłorocznym mundialu. Warunkiem jest jednak regularna gra, a tej Moracie w Madrycie może zabraknąć.



24-letni snajper nie ma szans na grę w podstawowym składzie "Los Blancos". Niepodważalną pozycję na środku ataku Realu ma bowiem Karim Benzema.