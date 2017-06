Real Madryt. Trwają kluczowe rozmowy o transferach

Zinedine Zidane wrócił z krótkiego urlopu i wkrótce rozpocznie rozmowy o wzmocnieniu Realu Madryt, a także o zatrzymaniu Cristiana Ronalda.

Zdjęcie Zinedine Zidane podrzucany przez zawodników Realu Madryt /AFP

Urlop Zidane'a trwał ledwie kilka dni. Szkoleniowiec odpoczywał z rodziną, ale już musiał wrócić do swoich obowiązków.

Jak donosi serwis Goal.com Zidane w najbliższych dniach spotka się z prezesem Florentino Perezem i odbędą kluczowe rozmowy w sprawie transferów.

Najpilniejsze to ściągnięcie bramkarza Gianluigiego Donnarummy z AC Milan oraz Kyliana Mbappe z AS Monaco.



Ale to nie koniec, bo "Królewskich" czeka jeszcze rozmowa, której po zakończeniu sezonu nikt się nie spodziewał.



Chodzi o Cristiana Ronalda, który ponoć chce opuścić Real oraz Hiszpanię, ponieważ zarzuca się mu oszustwa podatkowe. Piłkarz jest tym faktem oburzony, ale Zidane już go przekonuje, by został w Realu.