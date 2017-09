Real Madryt. Raphael Varane przedłużył kontrakt

​Raphael Varane przedłużył o pięć lat kontrakt z Realem Madryt. Francuski obrońca związał się z "Królewskimi" do 2022 roku.

Zdjęcie Raphael Varane /AFP

"Real i Varane doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia przez piłkarza kontraktu, który zwiąże go z naszym klubem do 30 czerwca 2022 roku" - czytamy w oświadczeniu.

Francuz na Santiago Bernabeu trafił w 2011 roku z Lens, kiedy miał 18 lat. Od tego czasu wystąpił w 196 meczach Realu, wywalczając 13 trofeów, w tym trzy razy Ligę Mistrzów i dwa razy mistrzostwo Hiszpanii.

Wcześniej kontrakty z "Królewskimi" przedłużyło kilku innych podstawowych piłkarzy.

Marcelo, Isco i Dani Carvajal do 2022 roku, a Karim Benzema o rok krócej.