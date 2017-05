Real Madryt poluje na Roberta Lewandowskiego

Real Madryt zamierza latem sprowadzić na Santiago Bernabeu dwóch nowych "Galacticos". Jednym z nich może być Robert Lewandowski.

Zdjęcie Robert Lewandowski podczas rywalizacji z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów /AFP

"Królewscy" nie od dziś polują na kapitana reprezentacji Polski i wciąż nie rezygnują ze sprowadzenia go do Madrytu.

Latem finaliści Ligi Mistrzów zamierzają wydać spore pieniądze na dwie nowe gwiazdy.

Według eksperta Sky Sports, Hiszpana Guillema Balague, na liście życzeń klubu z Madrytu, oprócz "Lewego", są: Paulo Dybala, David de Gea, Kylian Mbappe i Antoine Griezmann.

Real wczoraj awansował do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Juventusem. "Królewscy" chcą jako pierwszy zespół w historii wygrać te rozgrywki dwa razy z rzędu. A przed kolejnym sezonem planują jeszcze się wzmocnić.

W ostatnich dniach głośno było o rzekomym porozumieniu między Realem a Mbappe. Młody napastnik Monaco miałby zasilić hiszpański klub jednak dopiero w 2018 roku.

Real od dawna za to próbuje ściągnąć do klubu Lewandowskiego. Polak co prawda w grudniu przedłużył umowę z Bayernem do 2021 roku, ale to nie jest przeszkodą na drodze do transferu.

Ostatnio pojawia się coraz więcej głosów ekspertów, sugerujących, że z Bayernem nasz zawodnik więcej już nie osiągnie.

Podczas ćwierćfinałowej rywalizacji Bayernu z Realem w Lidze Mistrzów Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos mieli namawiać "Lewego" do transferu - podawały hiszpańskie media.

Także prezes "Królewskich" Florentino Perez rozmawiał wówczas z kapitanem Orłów.



WS