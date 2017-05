Real Madryt ogłosił transfer Viniciusa Juniora

Nowy Neymar w Realu Madryt! "Królewscy" ogłosili transfer 16-letniego Brazylijczyka Viniciusa Juniora. Media podają, że mistrz Hiszpanii zapłaci za piłkarza 30 mln, a łącznie z bonusami nawet 45 mln euro. Ochotę na młodą gwiazdę miała też FC Barcelona.

Zdjęcie Vinicius Junior w Realu Madryt / realmadrid.com /

Real poinformował dziś na swojej oficjalnej stronie internetowej, że zawarł umowę z brazylijskim Flamengo w sprawie transferu młodego napastnika. Jego talent porównuje się z gwiazdą Barcelony, Neymarem.

Reklama

Vinicius Junior został piłkarzem Realu, ale, według umowy, do klubu z Madrytu trafi najwcześniej w lipcu 2018 roku, gdy skończy 18 lat.



Co więcej, kluby miały uzgodnić, że młody zawodnik może zostać w Brazylii jeszcze o rok dłużej, czyli do lata 2019 roku, choć "Królewscy" mogą sprowadzić go wcześniej.

Media w Hiszpanii i Brazylii donoszą, że utalentowany napastnik, który niedawno zadebiutował w dorosłej drużynie Flamengo, będzie kosztował Real łącznie nawet 45 mln euro.

Jak podawali niedawno Brazylijczycy, również Barcelona chciała sprowadzić Viniciusa, ale oferowała o 20 mln euro mniej niż Real.

16-latek gra w młodzieżowej drużynie Flamengo U20. Został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw Ameryki Południowej U17, na których został królem strzelców z siedmioma bramkami.



Vinicius Junior został najmłodszym debiutantem w historii ligi brazylijskiej.



Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy

WS