Real Madryt. Navas nie przejmuje się plotkami o de Gei

Bramkarz Realu Madryt, Keylor Navas, przyznał po wygranym meczu z Osasuną (3-1), że nie przejmuje się plotkami mówiącymi o ewentualnym transferze Davida de Gei do drużyny "Królewskich".

Media spekulują, że już latem na Santiago Bernabeu może przenieść się bramkarz Manchesteru United, David de Gea. Keylor Navas powiedział jednak, że nie przejmuje się plotkami i skupia się na tym, by dobrze wykonywać swoją codzienną pracę.

- Plotki? Staram się raczej zajmować tym, co kocham, czyli treningiem i pracą. Wiem, że w Realu muszą grać najlepsi zawodnicy na świecie, dlatego cały czas pracuję, by być jak najlepszym - przyznał zawodnik "Królewskich".



- Moim zdaniem, jeśli będę dobrze pracować, zostanę tutaj na wiele lat. Prezes Perez powiedział mi, że we mnie wierzy i to jest dla mnie najważniejsze - dodał kostarykański golkiper.



Keylor Navas rozegrał w tym sezonie 14 meczów w rozgrywkach Primera Division. 30-latek ma kontrakt z Realem obowiązujący do 30 czerwca 2020 roku.