Real Madryt. Marco Asensio przedłużył kontrakt

Marco Asensio przedłużył kontrakt z Realem Madryt o rok i zostanie na Santiago Bernabeu do 2023 roku, poinformował w środę klub. Klauzula wykupu wyniesie, bagatela, 700 milionów euro!

Zdjęcie Marco Asensio w meczu z Borussią Dortmund /AFP

"Real i Asensio doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który wiąże go teraz z klubem do 30 czerwca 2023 roku" - czytamy w oświadczeniu.

21-letni Asensio zawodnikiem "Królewskich" został w 2015 roku, a w ostatnim sezonie przebojem dobijał się do podstawowego składu. W finale Ligi Mistrzów, wygranym z Juventusem Turyn 4-1, strzelił jednego z goli.

Potem zaprezentował się kibicom w Polsce na mistrzostwach Europy do lat 21, gdzie reprezentacja Hiszpanii dotarła do finału, ulegając w Krakowie Niemcom 0-1.

Asensio to kolejny z piłkarzy Realu, który w ostatnim czasie przedłużył umowę z klubem. Wcześniej uczyni to: Raphael Varane, Marcelo, Isco, Dani Carvajal - wszyscy do połowy 2022 roku, a Karin Benzema rok krócej.