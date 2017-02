Real Madryt. Marcelo: Wszystko w naszych rękach. To my będziemy mistrzem

Marcelo, obrońca Realu Madryt, jest przekonany, że ten klub zostanie mistrzem Hiszpanii w tym sezonie, mimo że broniąca trofeum FC Barcelona, stara się wywierać presje na największego rywala.

Zdjęcie Marcelo (z prawej) w meczu z Villarrealem /PAP/EPA Primera Division Villarreal - Real Madryt 2-3 w 24. kolejce Primera Division

W niedzielę "Duma Katalonii", po zwycięstwie nad Atletico Madryt 2-1, została liderem Primera Division, ale "Królewscy" odzyskali pierwsze miejsce, pokonując na wyjeździe Villarreal 3-2.

Real odwrócił losy spotkania na Estadio de la Ceramica, gdzie przegrywali już 0-2. Potem jednak bramki Garetha Bale'a, Cristiana Ronalda z rzutu karnego i rezerwowego Alvara Moraty, pozwoliły podopiecznym Zinedine'a Zidane'a odnieść wygraną. W tabeli "Królewscy" mają punkt przewagi nad Barceloną i jeszcze jeden mecz zaległy.

"Barcelona zrobiło to, co do niej należało, zwyciężając na trudnym terenie" - powiedział Marcelo.

"Wszystko jest jednak w naszych rękach i jeśli wygramy komplet spotkań do końca sezonu, to my będziemy mistrzem" - dodał Brazylijczyk.

"To będzie bardzo trudne zadanie. W zeszłym sezonie walczyliśmy o tytuł do samego końca i wygląda, że teraz będzie tak samo. Każdy przeciwnik stara nam się jednak jak najmocniej utrudnić sprawę. Zawsze walczymy o trzy punkty. Na szczęście wszystko jest w naszych rękach" - stwierdził kapitan Sergio Ramos.

