Real Madryt - FC Barcelona w 33. kolejce Primera Divison NA ŻYWO

W 234. El Clasico Real Madryt mierzy się na Santiago Bernabeu z Barceloną. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (L) i Lionel Messi (w środku) /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Real Madryt - FC Barcelona!

Relację można także śledzić na urządzeniach mobilnych



Po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Juventusem, przed Barceloną najważniejszy mecz w tym sezonie. Katalończycy nie mogą przegrać, jeśli chcą mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieje na wygranie mistrzostwa kraju. Na Bernabeu "Dumę Katalonii" czeka bardzo ciężkie zadanie, zwłaszcza, że muszą sobie radzić bez pauzującego za czerwoną kartkę Neymara.



W ekipie "Królewskich" morale są znacznie lepsze. Real awansował w tym tygodniu do półfinału Ligi Mistrzów, a do składu na mecz z Barceloną wrócił Gareth Bale, który szybko uporał się z urazem łydki.



Real Madryt ma trzy punkty przewagi nad Barceloną i jeden zaległy mecz do rozegrania.



Początek spotkania o godz. 20.45. Transmisja w Eleven.