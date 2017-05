Rafael Nadal interweniował przy transferze Marco Asensio

Rafael Nadal zadzwonił do Florentino Pereza i powiedział mu, że Real musi zrobić wszystko, żeby sprowadzić Marco Asensio. O tym, że taka sytuacja naprawdę miała miejsce, poinformował 21-letni piłkarz „Królewskich”, który jest uznawany za jedno z największych objawień tego sezonu w Hiszpanii.

Zdjęcie Marco Asensio (P) i Antoine Griezmann /AFP

Primera Division: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Marco Asensio w lipcu 2015 roku przeniósł się z Espanyolu Barcelona do Madrytu. Zawodnikiem interesowało się wtedy sporo klubów, w tym Real Madryt. Do włodarza "Królewskich" miał zadzwonić w sprawie piłkarza sam Rafael Nadal i przekonywać go, że nie mogą wypuścić młodego zawodnika z rąk.

Reklama

- Ta anegdota jest prawdziwa. Zadzwonił do Florentino i powiedział, że nie mogą pozwolić mi się wymknąć - przyznał Asensio w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Rafarel Nadal to zagorzały fan "Królewskich". Tenisista ma bardzo dobre relacje z włodarzami i niektórymi zawodnikami drużyny. Często pojawia się też na najważniejszych spotkaniach zespołu.



Asensio od dziecka marzył o grze dla Realu Madryt. Chciała także tego jego matka, która zmarła, gdy piłkarz miał 15 lat. Zawodnik przyznał, że to właśnie dlatego, na wspomnienie o mamie, tak bardzo wzruszył się na oficjalnej prezentacji w Realu Madryt.

Marco Asensio w tym sezonie zagrał w 23 meczach Primera Division. Na koncie ma trzy gole i dwie asysty. Piłkarz jest uznawany za jedno z największych odkryć tego sezonu w Primera Division.

AK