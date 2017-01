Puchar Króla: Celta Vigo - Real Madryt 2-2. "Królewscy" za burtą!

Celta Vigo zremisowała 2-2 (1-0) z Realem Madryt w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Króla. Porażka w pierwszym meczu sprawiła, że "Królewscy" odpadli z rozgrywek.

Zdjęcie Jonny Castro (z lewej) w pojedynku biegowym z CR7 /PAP/EPA

Puchar Króla - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

"Królewscy" na Estadio Balaidos mieli duże problemy, aby w ogóle oddać celny strzał. Pomocną dłoń do gości z Madrytu wyciągnął Gustavo Cabral, który, po wrzutce Isco, uprzedził w pojedynku powietrznym Cristiana Ronalda i trafił w poprzeczkę własnej bramki. CR7 dobił próbę, ale fatalnie spudłował, bo z dwóch metrów trafił jedynie w słupek bramki Sergio Alvareza.



Dziesięć minut przed przerwą, Celta mogła znacznie utrudnić Realowi zadanie, jakim było odrobienie strat z pierwszego meczu. Casemiro wybijał piłkę z własnej "szesnastki" i sprezentował okazję Iago Aspasowi. Na szczęście dla Brazylijczyka i całego Realu, napastnik Celty popełnił błąd techniczny przy przyjęciu piłki.



W 40. minucie, Toni Kroos zacentrował z rzutu rożnego, a głową przymierzył Sergio Ramos. Hiszpan uderzył celnie, ale za lekko, aby zaskoczyć bramkarza Celty. Gospodarze odpowiedzieli niemal natychmiast. Po długim podaniu, w sytuacji sam na sam znalazł się John Guidetti, którego zatrzymała tylko kapitalna robinsonada Kiko Casilli. Bramkarz Realu był jednak bezradny kilkadziesiąt sekund później. Daniel Wass dograł do niepilnowanego Guidettiego, a Szwed uderzył na bramkę. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od Danilo, ale i tak zakończyła swój lot dopiero w madryckiej siatce.



Real przespał kwadrans po wyjściu z szatni, ale wtedy sygnał do ataku dał CR7. Zdobywca "Złotej Piłki" kapitalnie uderzył z rzutu wolnego w 63. minucie i wyrównał wynik rywalizacji w Vigo. Kilka minut później, Ramos próbował po centrze Kroosa, ale pomylił się o kilkanaście centymetrów.



Celta odpowiedziała szansą Wassa, którego poza polem karnym czyściutko zatrzymał bramkarz "Królewskich". Real rzucił się do ataku i zapomniał o defensywie. W efekcie, w 86. minucie, Jozabed z linii pola karnego Realu wycofał piłkę do Wassa, a ten, wpakował piłkę do bramki Casilli.



W 90. minucie, Lucas Vazquez zamknął akcję po dośrodkowaniu Kroosa z rzutu rożnego i wyrównał, ale to było za mało. Goście nie odrobili strat z pierwszego meczu, który przegrali 1-2 i wylądowali za burtą Copa del Rey.



Celta Vigo - Real Madryt 2-2 (1-0)

1-0 Danilo (44. - sam.)

1-1 Cristiano Ronaldo (63.)

2-1 Daniel Wass (86.)

2-2 Lucas Vazquez (90.)