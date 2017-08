Primera Division. Cała liga odda hołd ofiarom tragedii

Wszystkie spotkania zaplanowanej na 18-21 sierpnia inauguracyjnej kolejki zostaną poprzedzone minutą ciszy - zdecydowały władze piłkarskiej ekstraklasy Hiszpanii. W ten sposób chcą uczcić pamięć ofiar czwartkowego ataku terrorystycznego w Barcelonie.

Zdjęcie Piłkarze Realu i Barcelony /AFP

Zamachowiec za kierownicą furgonetki wjechał po południu w tłum na reprezentacyjnym deptaku Barcelony, La Rambla. Śmierć poniosło co najmniej 13 osób, a ok. 50 jest rannych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Minuta ciszy poprzedzi także spotkania pozostałych profesjonalnych lig w Hiszpanii.

- W ten sposób profesjonalny futbol chce wyrazić solidarność z krewnymi i przyjaciółmi ofiar - napisano w komunikacie.

Wcześniej FC Barcelona zapowiedziała, że wszystkie zespoły tego klubu będą w ten weekend występować w czarnych opaskach na ramionach.