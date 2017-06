Pedro Rodriguez: FC Barcelona zatraciła filozofię

- Wielu graczy musiało opuścić swój dom, by móc zarabiać na życie. To wstyd! Tracimy istotę klubu, ale to już sprawa działaczy - powiedział o Barcelonie, jej były zawodnik, Pedro Rodriguez.

Skrzydłowy z Wysp Kanaryjskich był gościem radiowego programu "El Larguero" na antenie Cadena SER. 29-latek nie szczędził gorzkich słów pod adresem działaczy ze swojego byłego klubu.

- Barcelona zatraciła filozofię stawiania na wychowanków. Za moich czasów mogliśmy wystawić całą jedenastkę z absolwentów La Masii - stwierdził Pedro Rodriguez.

- Wielu graczy musiało opuścić swój dom, by móc zarabiać na życie. To wstyd! Tracimy istotę klubu, ale to już sprawa działaczy - dodał.

Słowa zawodników pokrywają się z rzeczywistością. Przez trzy lata kadencji Luisa Enrique do pierwszej drużyny trafiło 3-4 wychowanków. W erze Pepa Guardioli 3-4 wychowanków wchodziło do pierwszego zespołu co sezon.



29-letni piłkarz spędził w pierwszym zespole Barcelony siedem lat. Rozegrał 204 spotkania w Primera Division i zdobył 58 bramek. Z klubem sięgnął m.in. po trzy Puchary Europy oraz pięć mistrzostw Hiszpanii. Do Chelsea Londyn trafił w 2015 roku.