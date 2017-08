Paulinho oficjalnie zaprezentowany w Barcelonie

Brazylijczyk Paulinho został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Barcelony. Piłkarz związał się z klubem czteroletnim kontraktem.

Za Paulinho Barcelona zapłaciła 40 milionów euro. Klauzula odstępnego za piłkarza ma natomiast wynosić 120 milionów euro.

Piłkarz w czwartek przeszedł testy medyczne w klubie i został oficjalnie zaprezentowany w "Dumie Katalonii". Na jego prezentacji nie pojawiły się jednak tłumy kibiców.

Brazylijczyk został zaprezentowany w Barcelonie dzień po dotkliwej porażce drużyny z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii (w dwumeczu 1-5).

Paulinho w Barcelonie będzie występował z numerem 15. Piłkarz w przeszłości reprezentował barwy mi.n. polskiego klubu ŁKS Łódź. W Ekstraklasie zagrał w 17 spotkaniach.



Pomocnik przeniósł się do Hiszpanii z chińskiej ekipy Guangzhou Evergrande. W ubiegłym sezonie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 29 spotkaniach i strzelił 12 goli. Do tego dołożył jeszcze cztery asysty.



To nie ostatni transfer Barcelony w letnim okienku transferowym. Katalończycy starają się o pozyskanie Ousmana Demble z Borussii Dortmund oraz Philippe’a Coutinha z Liverpoolu. "Barca" chce wzmocnić się w ataku po stracie Neymara, który przeszedł do Paris Saint-Germain za rekordową kwotę 222 mln euro.

