Skrzydłowy Borussii Dortmund - Ousmane Dembele - uzgodnił warunki swojego kontraktu z FC Barcelona, donosi niemiecki „Bild"

20-letni Francuz jest zdeterminowany żeby dołączyć do katalońskiego klubu. Dembele miałby zastąpić Neymara, który opuścił Barcelonę, i przeniósł się do Paris Saint-Germain.

Barcelona usilnie stara się znaleźć odpowiedniego następcę Brazylijczyka. Ousmane Dembele jest wychowankiem Stade Rennais FC, we francuskim klubie rozegrał jeden pełny sezon, wystąpił w 29 meczach w których strzelił 12 goli. Swoją dobrą grą wzbudził zainteresowanie wielu topowych klubów w Europie. Licząc na rozwój swojej kariery Dembele przeniósł się do Borussii Dortmund. Niemcy zapłacili Francuzom 12 mln euro. W poprzednim sezonie w barwach Borussii rozegrał 49 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 21 asyst.



Teraz cena za Dembele może przekroczyć ponad 100 mln euro. Barcelona bardzo chce sprowadzić młodego Francuza, jednak Katalończyków czekają trudne negocjacje, ponieważ Borussii nie zależy na sprzedawaniu swoich najlepszych zawodników.

