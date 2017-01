Osasuna Pampeluna - Sevilla FC 3-4. Szalony mecz na El Sadar

Po zaciętym i pełnym emocji spotkaniu na Estadio El Sadar Osasuna Pampeluna przegrała z Sevillą FC 2-4 (1-1). Andaluzyjczycy utrzymali pozycję wicelidera ligi hiszpańskiej.

Zdjęcie Vicente Iborra tonie w objęciach kolegów po strzeleniu gola /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Drużyna z Nawarry rozpoczęła od mocnego uderzenia. Po kwadransie, Alejandro Berenguer zagrał z autu do linii końcowej do Roberto Torresa. ten zdecydował na wycofanie piłki na piąty metr do Sergio Leona, który pokonał bramkarza Sevilli.

Andaluzyjczycy odpowiedzieli kapitalnym golem. Sygnał do ataku dał kapitan wicelidera tabeli, Vicente Iborra, który kropnął z woleja z około 25 metrów.



Iborra był postacią pierwszoplanową rywalizacji na Estadio El Sadar o czym przypomniał w 63. minucie. Osasuna zorganizowała akcję przy linii bocznej, Torres zagrał do Berenguera, a ten zagrał w pole karne, gdzie znalazł się... Iborra. Kapitan Sevilli strzałem głową przelobował własnego bramkarza.

Zrehabilitował się po zaledwie 120 sekundach, dowodząc, że również dobrze gra głową pod bramką rywala. Wykorzystał moment zamieszania w polu karnym Osasuny i zaskoczył Mario Fernandeza.



W 80. minucie, Franco Vazquez trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a rywale wpadli w szał i natychmiast ruszyli do arbitra, żądając aby ten nie uznał bramki. Piłkarzom Osasuny wydawało się, że strzelec był na spalonym, ale nic takiego nie miało miejsca. Wydawało się, że Sevilla postawiła "kropkę nad i", kiedy w doliczonym czasie gry technicznym strzałem przy słupku, na listę strzelców wpisał się Pablo Sarabia.



Osasuna zdołała jednak odpowiedzieć trafieniem Kenana Kodro, który wpakował piłkę do bramki Sergio Rico po kapitalnym dośrodkowaniu z prawej strony boiska.



Dzięki wygranej, podopieczni Jorge Sampaolego utrzymali pozycję wicelidera ligi hiszpańskiej i bez względu na wynik meczu Barcelony, pozostaną na drugim miejscu co najmniej do następnej kolejki.



Osasuna Pampeluna - Sevilla FC 3-4 (1-1)

1-0 Sergio Leon (15.)



1-1 Vicente Iborra (43.)



2-1 Vicente Iborra (63 - sam.)



2-2 Vicente Iborra (65.)



2-3 Franco Vazquez (80.)

2-4 Pablo Sarabia (90.)

3-4 Kenan Kodro (90.)