Neymar piłkarzem Manchesteru United? Hiszpańskie media podały, że Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów", stara się przekonać Brazylijczyka do opuszczenia FC Barcelona.

Zdjęcie Brazylijczyk Neymar /AFP

Portugalczyk ma być w regularnym kontakcie z brazylijskim napastnikiem, próbując nakłonić go do zmiany barw klubowych, napisał kataloński dziennik "Sport".

Według gazety szkoleniowiec Manchesteru United od kilku tygodni namawia Neymara, że taka zmiana byłaby z korzyścią dla kariery piłkarza.

Na razie są to tylko pogłoski, ale to już kolejne nazwisko, które pada w kontekście transferu do "Czerwonych Diabłów" w ostatnim czasie.

W zimowym oknie transferowym zawodnikiem MU miał zostać Victor Lindelöf, młodzieżowy mistrz Europy ze Szwecją z 2015 roku, który jest środkowym obrońcą Benfiki Lizbona.

Potem przez wszystkie przypadki odmieniano nazwisko Antoine'a Griezmanna. Napastnik Atletico Madryt ma w lecie trafić na Old Trafford.

Teraz pojawił się temat 25-letniego Neymara.

Brazylijczyk występuje w Barcelonie od połowy 2013 roku. Z "Dumą Katalonii" wywalczył po dwa razy mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla, a po razie wygrał klubowe mistrzostwa świata, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Superpuchar Hiszpanii.

Pawo